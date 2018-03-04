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Израиль

Умышленный наезд на военных

В городе Акко на севере Израиля мужчина на автомобиле совершил наезд на военных

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Умышленный наезд на военных

Умышленный наезд на военных
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Офицер пограничной полиции и двое солдат армии Израиля получили ранения в результате наезда автомобиля в двух различных районах города Акко, расположенного на севере страны. Их жизни ничего не угрожает. В полиции считают наезд умышленным актом, совершенным по националистическим мотивам. По водителю машины был открыт огонь и он получил серьезные ранения. Нападавший — израильский араб — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день в секторе Газа сотни человек пришли на похороны 59-летнего палестинского фермера, застреленного накануне израильскими военными. В ЦАХАЛ утверждают, что мужчина приблизился к запретной зоне и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух.