Офицер пограничной полиции и двое солдат армии Израиля получили ранения в результате наезда автомобиля в двух различных районах города Акко, расположенного на севере страны. Их жизни ничего не угрожает. В полиции считают наезд умышленным актом, совершенным по националистическим мотивам. По водителю машины был открыт огонь и он получил серьезные ранения. Нападавший — израильский араб — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Умышленный наезд на военных
В городе Акко на севере Израиля мужчина на автомобиле совершил наезд на военных
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Умышленный наезд на военных