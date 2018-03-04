Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори найден мёртвым в гостинице в городе Удине на севере Италии. Защитнику национальной сборной был 31 год. Причины смерти не называют. По предварительным данным, футболист скончался во сне. Серьёзных жалоб на самочувствие в последнее время у него не было. Во всяком случае, он должен был сегодня участвовать в матче с местным «Удинезе».

Сообщение о смерти Астори в официальном твиттере клуба

Смерть Астори стала трагедией для итальянского футбола. Отменены все воскресные матчи национального чемпионата. Социальные сети заполнены траурными сообщениями.

Соболезнования семье Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:

Прощай, дорогой Асто,

Я редко говорю о других людях на публике. Я всегда полагал, что красота и уникальность отношений, построенных на взаимной привязанности и почтении, не могут служить личным интересам, не могут быть доверены тем, кто не уважает такие отношения. В твоём случае, мне кажется, должно быть сделано исключение. У тебя есть молодая жена и родные, которые страдают. Но прежде всего твоя маленькая дочка имеет право знать, что её отец был достойным человеком, великим достойным человеком. Ты был лучшим воплощением старого, ушедшего в прошлое мира, где всего важнее были такие ценности как альтруизм, изящество, воспитанность и уважение к другим. И тебя можно поздравить, ты действительно стал одним из лучших спортсменов, которых я когда-либо встречал.

Покойся с миром.

Твой безумный Джиджи.

Давиде Астори играл в составе «Фиорентины», «Ромы» и «Кальяри». За сборную Италии он провёл 14 матчей.