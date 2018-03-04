Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори найден мёртвым в гостинице в городе Удине на севере Италии. Защитнику национальной сборной был 31 год. Причины смерти не называют. По предварительным данным, футболист скончался во сне. Серьёзных жалоб на самочувствие в последнее время у него не было. Во всяком случае, он должен был сегодня участвовать в матче с местным «Удинезе».
Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым
По предварительным данным, Давиде Астори скончался во сне на 32-м году жизни
Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым
Смерть Астори стала трагедией для итальянского футбола. Отменены все воскресные матчи национального чемпионата. Социальные сети заполнены траурными сообщениями.
Соболезнования семье Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:
Прощай, дорогой Асто,
Я редко говорю о других людях на публике. Я всегда полагал, что красота и уникальность отношений, построенных на взаимной привязанности и почтении, не могут служить личным интересам, не могут быть доверены тем, кто не уважает такие отношения. В твоём случае, мне кажется, должно быть сделано исключение. У тебя есть молодая жена и родные, которые страдают. Но прежде всего твоя маленькая дочка имеет право знать, что её отец был достойным человеком, великим достойным человеком. Ты был лучшим воплощением старого, ушедшего в прошлое мира, где всего важнее были такие ценности как альтруизм, изящество, воспитанность и уважение к другим. И тебя можно поздравить, ты действительно стал одним из лучших спортсменов, которых я когда-либо встречал.
Покойся с миром.
Твой безумный Джиджи.
Давиде Астори играл в составе «Фиорентины», «Ромы» и «Кальяри». За сборную Италии он провёл 14 матчей.