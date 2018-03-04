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Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым

По предварительным данным, Давиде Астори скончался во сне на 32-м году жизни

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Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым

Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым
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Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори найден мёртвым в гостинице в городе Удине на севере Италии. Защитнику национальной сборной был 31 год. Причины смерти не называют. По предварительным данным, футболист скончался во сне. Серьёзных жалоб на самочувствие в последнее время у него не было. Во всяком случае, он должен был сегодня участвовать в матче с местным «Удинезе».

Сообщение о смерти Астори в официальном твиттере клуба

Смерть Астори стала трагедией для итальянского футбола. Отменены все воскресные матчи национального чемпионата. Социальные сети заполнены траурными сообщениями.

Соболезнования семье Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:

Прощай, дорогой Асто,

Я редко говорю о других людях на публике. Я всегда полагал, что красота и уникальность отношений, построенных на взаимной привязанности и почтении, не могут служить личным интересам, не могут быть доверены тем, кто не уважает такие отношения. В твоём случае, мне кажется, должно быть сделано исключение. У тебя есть молодая жена и родные, которые страдают. Но прежде всего твоя маленькая дочка имеет право знать, что её отец был достойным человеком, великим достойным человеком. Ты был лучшим воплощением старого, ушедшего в прошлое мира, где всего важнее были такие ценности как альтруизм, изящество, воспитанность и уважение к другим. И тебя можно поздравить, ты действительно стал одним из лучших спортсменов, которых я когда-либо встречал.

Покойся с миром.

Твой безумный Джиджи.

Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un'eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo,ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE.....una GRANDE PERSONA PERBENE....eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi.

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Давиде Астори играл в составе «Фиорентины», «Ромы» и «Кальяри». За сборную Италии он провёл 14 матчей.

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