ЕС-США: если завтра торговая война

Брюссель осуждает решение Белого дома ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот шаг "вопиющей нападкой на европейские интересы для защиты американской промышленности". Он пообещал, что и Евросоюз не будет бездействовать - ведь от таких мер пострадает его собственная промышленность и тысячи рабочих мест окажутся под угрозой. В 2017 году около 15% производимой в ЕС стали экспортировалось в США.