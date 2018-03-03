Брюссель осуждает решение Белого дома ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот шаг "вопиющей нападкой на европейские интересы для защиты американской промышленности". Он пообещал, что и Евросоюз не будет бездействовать - ведь от таких мер пострадает его собственная промышленность и тысячи рабочих мест окажутся под угрозой. В 2017 году около 15% производимой в ЕС стали экспортировалось в США.
ЕС-США: если завтра торговая война
Брюссель обещает принять адекватные меры в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия.
ЕС-США: если завтра торговая война
"Итак, теперь мы тоже будем вводить импортные тарифы. Это, в принципе, глупый процесс, как и сам факт, что мы будем его проводить, но мы должны это сделать. Начнём вводить тарифы на мотоциклы "Харлей Дэвидсон", на джинсы "Левис", на виски "Бурбон". Мы тоже можем делать глупости. Мы тоже должны стать глупцами", - сказал Юнкер.
В течение трёх ближайших месяцев Брюссель рассмотрит введение ответных мер, чтобы защитить интересы европейской промышленности. Возможны ограничения на ввоз в Европу из-за океана стали, промышленной и сельхозпродукции.
На решение Вашингтона о новых таможенных пошлинах отреагировала и Оттава, пообещав дать ответ в случае введения ограничений на ввоз в США продукции канадской металлургической промышленности. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил:
"Американская администрация будет поражена тем, как от этих неприемлемых предложений пострадают США ровно столько же, сколько пострадаем и мы".
О введении на неограниченное время пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно президент США Дональд Трамп сообщил 1 марта. В тот же день на американском фондовом рыке ведущие индексы упали в среднем на 1,5%.
Сам Трамп в своём "Твиттере" написал, что "торговые войны- это хорошо", и что "их можно легко выиграть".