По меньшей мере пять человек стали жертвами шторма "Райли" на атлантическом побережье США. Сопровождаемый ливневыми дождями сильный ветер движется в северо-восточном направлении. В некоторых районах зарегистрированы наводнения. в других густые снегопады. Отменены около трех тысяч авиарейсов, в том числе более 400 в нью-йорском аэропорту Джона Кеннеди, более 2 млн человек остались без электричества. В штате Мэрилденд объявлено чрезвычайное положение.
Погода в мире: не май месяц
Морозы привели к человеческим жертвам в Европе и США
Погода в мире: не май месяц
От аномальных снегопадов и морозов страдает и значительная часть Европы, где число жертв достигло 60. Больше всего погибших в Польше, где температура воздуха местами опускалась ночью до - 30 градусов.
Из-за арктического циклона, пришедшего из Сибири, во многих европейских странах закрыты дороги, не работают школы и детские сады, отменены сотни авиарейсов, с перебоями ходят поезда.
В Хорватии ледяная сказка застывших водопадов предстала глазам посетителей знаменитого национального парка Плитвицкие озёра, а в Великбританиии из-за снега сотни автомобилистов провели минувшую ночь на участке дороги А-303 в районе Илминстера к юго-западу от Лондона. Один из водителей рассказал, что за 15 часов он не проехал и 7 километров.
Наряду с аномальными холодами южные районы Великобриатнии и Ирландии испытали на себе и всю мощь удара шторма "Эмма".
Непривычно низкие для этого времени года температуры держатся пока и в Италии. В горах Венето зафиксировано до 23 градусов мороза. Из-за гололеда и снега периодически закрываются крупные магистрали. Но прекрасная Венеция и в снежном уборе хороша.
Всемирная организация здравоохранения между тем предупредила о повышенной опасности для жизни и здоровья людей в Европе из-за аномальных холодов, призвав уделить особое внимание пожилым людям, детям и бездомным.