Погода в мире: не май месяц

По меньшей мере пять человек стали жертвами шторма "Райли" на атлантическом побережье США. Сопровождаемый ливневыми дождями сильный ветер движется в северо-восточном направлении. В некоторых районах зарегистрированы наводнения. в других густые снегопады. Отменены около трех тысяч авиарейсов, в том числе более 400 в нью-йорском аэропорту Джона Кеннеди, более 2 млн человек остались без электричества. В штате Мэрилденд объявлено чрезвычайное положение.