Митинг за переизбрание Путина собрал 130 тысяч человек

Десятки тысяч людей под лозунгами в поддержку главы государства собрались на московском стадионе Лужники. Участники митинга стояли с плакатами: «За нашего президента», «За Путина». Организаторы заявляли, что соберут до сотни тысяч сторонников российского лидера, уже после завершения акции МВД рапортовало о 130 тысячах демонстрантов.

Перед собравшимися выступали доверенные лица президента: голосовать за Путина агитировали ректор МГУ Виктор Садовничий, главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Предвыборные речи сопровождались концертом с участием «Хора Турецкого», Стаса Михайлова, «Любэ», Григория Лепса и других артистов.

В отличие от ряда других предвыборных мероприятий в поддержку переизбрания Путина, на эту акцию он пришёл лично. Президент подчеркнул, что ощущает поддержку большого количества россиян:

«Таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!»

Кандидат в президенты, о неизбежной победе которого говорят даже некоторые его конкуренты, пообещал своим сторонникам, что «ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».

Кульминацией выступления Путина стало исполнение национального гимна. Он посвятил его победам российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане, где они выступали под олимпийским флагом из-за обвинений в адрес Москвы в организации системы сокрытия допинга на государственном уровне.

Подготовка к митингу в Лужниках сопровождалась жалобами на принуждение к участию в акции и на подкуп демонстрантов. Это при том, что по последним опубликованным опросам рейтинг Путина почти на порядок превышает рейтинги его оппонентов.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта. Помимо Путина Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Глава государства не участвует в дебатах. Это стало одной из тем предвыборных выступлений кандидатов, которые призывают своего оппонента к публичной дискуссии.

Сами дебаты, тем не менее, не обходятся без личных конфликтов между кандидатами. На этой неделе наиболее упоминаемым в СМИ стал эпизод с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от партии «Гражданская платформа» Ксении Собчак. Он обрушился на неё с личными оскорблениями, она плеснула в него водой.