В Пекине в субботу открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва. Делегаты рассматривают поправки в конституцию страны, в том числе инициативу о разрешении председателю занимать высший пост более двух сроков подряд. Си Цзиньпин выступил также на сессии с заявлением по Тайваню, предложив укреплять отношения с островом.
Китай меняет конституцию
Поправки в конституцию КНР позволят главе государства оставаться на своём посту бессрочно.
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Китай меняет конституцию