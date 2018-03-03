Срочная новость

Срочная новость

Китай

Китай меняет конституцию

Поправки в конституцию КНР позволят главе государства оставаться на своём посту бессрочно.

Сейчас воспроизводится:

Китай меняет конституцию

Китай меняет конституцию
Размер текста Aa Aa

В Пекине в субботу открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва. Делегаты рассматривают поправки в конституцию страны, в том числе инициативу о разрешении председателю занимать высший пост более двух сроков подряд. Си Цзиньпин выступил также на сессии с заявлением по Тайваню, предложив укреплять отношения с островом.

Днём ранее власти Поднебесной выразили возмущение принятием в США законопроектом об укреплении связей с Тайванем. С точки зрения Пекина, остров входит в одноимённую административную единицу КНР.