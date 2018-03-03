Проститься с Яном Куциаком в село Штявник приехали сотни людей из разных городов Словакии. Как передаёт «Франс-Пресс», церемония началась с прочтения стихотворения, которое Куциак посвятил своей невесте Мартине Кушнировой. Они оба были найдены мертвыми у себя дома незадолго до свадьбы.
Словакия простилась с Яном Куциаком
Автора резонансных статей о коррупции похоронили в его родном селе
Словакия простилась с Яном Куциаком
Журналист погиб, не успев закончить своё последнее расследование. Тем не менее, материал был опубликован после убийства. В статье идёт речь о связях членов словацкого правительства с итальянской мафией. Сообщение о гибели Куциака спровоцировало серию акций протеста по всей стране и за рубежом. На самую многочисленную демонстрацию с требованиями отставки премьера Роберта Фицо в Братиславе вышли более 20 тысяч человек.
Несмотря на большой резонанс, который вызвало убийство журналиста, полиция отпустила семерых подозреваемых в причастности к этому преступлению. В числе задержанных, по данным местных изданий, были фигуранты расследований Куциака.