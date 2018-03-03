65-лений Антонио Таяни родился и вырос в Риме. В юности он был убеждённым монархистом, а затем стал не менее горячим сторонником Сильвио Берлусокни. Выпускник юридического факультета и бывший журналист, Таяни работал в своё время специальным корреспондентом в Ливане, Сомали и Советском Союзе.
Таяни: римлянин и бывший монархист
Портрет кандидата на пост главы правительства Италии от Forza Italia.
Таяни: римлянин и бывший монархист
Когда в 1994 году медиамагнат Берлускони успешно воспользовался создавшимся в стране политическим вакуумом, и его правоцентристская Forza Italia ("Вперёд, Италия!") одержала победу на парламентских выборах, Антонио Таяни стал региональным координатором партии в области Лацио.
Затем его карьера перешла на европейский уровень. Таяни был избран депутатом Европарламента, где представлял Forza Italia, в мае 2008 сменил Франко Фраттини на месте представителя Италии в Еврокомиссии. В разные годы он был еврокомиссаром по транспорту и по вопросам промышленности, вице-председателем Еврокомиссии, а в январе 2017 года избран председателем Европарламента.
Зимой 2013 Антонио Таяни присоединился к обновлённой Forza Italia, стал членом исполнительного комитета этой политической силы. За три дня до парламентских выборов в Италии он принял предложение Берлускони стать кандидатом от партии на пост главы итальянского правительства.