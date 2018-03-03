Таяни: римлянин и бывший монархист

65-лений Антонио Таяни родился и вырос в Риме. В юности он был убеждённым монархистом, а затем стал не менее горячим сторонником Сильвио Берлусокни. Выпускник юридического факультета и бывший журналист, Таяни работал в своё время специальным корреспондентом в Ливане, Сомали и Советском Союзе.