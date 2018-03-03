День тишины для неопределившихся

В Италии — день тишины перед парламентскими выборами. В пятницу завершились последние агитационные митинги и акции. Кампания была весьма напряжённой. Тем не менее, по традиции, среди итальянцев осталось множество неопределившихся избирателей: по данным некоторых опросов, почти каждый третий.