В Италии — день тишины перед парламентскими выборами. В пятницу завершились последние агитационные митинги и акции. Кампания была весьма напряжённой. Тем не менее, по традиции, среди итальянцев осталось множество неопределившихся избирателей: по данным некоторых опросов, почти каждый третий.
День тишины для неопределившихся
В Италии по традиции много тех, кто сделает свой выбор лишь в кабинках для голосования — около 30% избирателей
День тишины для неопределившихся
«Я ещё не решила. Я несколько озадачена. Я пойду голосовать, но понятия не имею, какой выбор для Италии будет правильным».
«Мы хотели бы хоть какого-то порядка в стране. Мы на это надеемся. Я думаю, у очень многих итальянцев похожие мысли»."
Среди наиболее вероятных претендентов на победу — ветеран Сильвио Берлускони, который собрал целый блок из представителей практически всего правого спектра — от центристов до ультраправых. Сам Берлускони премьером стать не сможет из-за судимости.
«Движение 5 звёзд» накануне выборов сменило лидера и раздумывает о смягчении своей непримиримой политики; популисты остаются в числе лидеров опросов.
Позиции же левого крыла, фактически правящего сейчас, политологи называют довольно слабыми. В числе лидеров левоцентристов — действующий премьер Паоло Джентилони и экс-премьер Маттео Ренци. Эксперты сильно сомневаются, что им удастся удержать парламентские позиции.