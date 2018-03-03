Спустя неделю после объявления перемирия в Восточной Гуте вновь неспокойно. Под прикрытием авиации войска окружили посёлок Шейфуния, где находились ключевые позиции противников официального Дамаска на пути к городу Дума. Такие подробности приводит ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В сообщении российского информагентства сказано, что операция должна обеспечить выход мирного населения из оппозиционного анклава.
Наступление на Восточную Гуту
Правительственные войска осадили один из форпостов противников Башара Асада. Активизацию боевых действий объясняют желанием улучшить гуманитарную обстановку
Наступление на Восточную Гуту
Боевые действия продолжаются, несмотря на решение Совбеза ООН о перемирии, принятое неделю назад. Стороны обвиняют друг друга в нарушении условий прекращения огня и в провокациях. Связанные с сирийской оппозицией правозащитники заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Россия называет группировки, базирующиеся в этом районе, террористическими.
Накануне над Восточной Гутой были разбросаны листовки с призывами к мирным жителям покинуть зону боевых действий. В российском Центре по примирению враждующих сторон отмечают, что это пропуск для прохода по гуманитарным коридорам: на листовке написано, что её нужно держать на вытянутой руке над головой, тогда вас не тронут. Центр примирения обвиняет вооружённые группировки в Восточной Гуте в проведении обысков и в изъятии этих листовок ради осложнения гуманитарной обстановки.