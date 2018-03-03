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Сирия

Наступление на Восточную Гуту

Правительственные войска осадили один из форпостов противников Башара Асада. Активизацию боевых действий объясняют желанием улучшить гуманитарную обстановку

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Наступление на Восточную Гуту

Наступление на Восточную Гуту
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Спустя неделю после объявления перемирия в Восточной Гуте вновь неспокойно. Под прикрытием авиации войска окружили посёлок Шейфуния, где находились ключевые позиции противников официального Дамаска на пути к городу Дума. Такие подробности приводит ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В сообщении российского информагентства сказано, что операция должна обеспечить выход мирного населения из оппозиционного анклава.

Боевые действия продолжаются, несмотря на решение Совбеза ООН о перемирии, принятое неделю назад. Стороны обвиняют друг друга в нарушении условий прекращения огня и в провокациях. Связанные с сирийской оппозицией правозащитники заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Россия называет группировки, базирующиеся в этом районе, террористическими.

Накануне над Восточной Гутой были разбросаны листовки с призывами к мирным жителям покинуть зону боевых действий. В российском Центре по примирению враждующих сторон отмечают, что это пропуск для прохода по гуманитарным коридорам: на листовке написано, что её нужно держать на вытянутой руке над головой, тогда вас не тронут. Центр примирения обвиняет вооружённые группировки в Восточной Гуте в проведении обысков и в изъятии этих листовок ради осложнения гуманитарной обстановки.