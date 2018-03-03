«Газпром» начинает расторжение контрактов на поставку и транзит с «Нафтогазом». После решения Стокгольмского арбитража, принятого в основном не в пользу «Газпрома», российская сторона заявила о двойных стандартах
«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
Решение Стокгольмского арбитража в Москве называют проявлением двойных стандартов; в Киеве заявляют, что полностью покрыли дефицит газа за счёт поставок из Европы
«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
Украинской стороне уже возвращена предоплата за март, поставки для украинских потребителей за этот месяц так и не начались. Киев был вынужден ввести ограничения, в том числе по газоснабжению школ; однако по словам президента страны, дефицит удалось полностью покрыть за счёт роста импорта из соседних стран Европы — Польши, Словакии и Венгрии.
Кроме того, Пётр Порошенко заявил, что будет добиваться ареста активов «Газпрома», если тот откажется выполнять решения суда — а именно так действия российской компании сейчас оценивают в Киеве.
В Москве, в свою очередь заявили, что происходящее не скажется на транзите в Европу. На фоне возросшего реэкспорта на Украину, европейцы сами увеличивают потребление топлива из-за небывалых холодов.