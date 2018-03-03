Во Франции в 43-ий раз вручили престижную премию "Сезар" национальной Академии кинематографических искусств и техники. Церемония награждения проходила в Парижском концертном зале "Плейель". Лучшим фильмом признана драма "120 ударов в минуту" кинорежиссёра Робена Кампийо.
"Сезар" - "120 ударов в минуту" и "Нелюбовь"
Стали известны обладатели французской национальной кинопремии "Сезар", аналога американского "Оскара"
"Сезар" - "120 ударов в минуту" и "Нелюбовь"
Действие картины разворачивается в 1990-х годах. Она посвящена борьбе со всеобщим безразличием перед лицом проблемы распространения СПИДа. Фильм, получивший в прошлом году гран-при Каннского кинофестиваля, стал победителем в ещё 7 из 13 номинаций - так, сыгравший в нем Антуан Рейнарц получил приз за "Лучшую мужскую роль второго плана".
Лучшим режиссёром признан Альбер Дюпонтель за ленту " До свиданья там, наверху". История о молодом художнике в годы Первой мировой войны стала победителем в общей сложности в 5 номинациях.
"Сезар" в номинации "Лучшая актриса" достался Жанне Балибар, сыгравшей главную роль в биографической картине "Барбара" Матьё Амальрика, а "Лучшим актёром" признан Сванн Арло за главную роль в фильме "Мелкий фермер" Юбера Шаруэля.
В категории "Лучший зарубежный фильм" победила лента российского кинорежиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь", представленная также на "Оскар".