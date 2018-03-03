Борьбу с одной из крупнейших в истории транснациональных корпораций сделок активисты представляют как борьбу за спасение природы и сельского хозяйства. Участники акции в Лионе полагают, что слияние фармацевтического гиганта с биотехнологической корпорации даст производителям пестицидов и генномодифицированных семян небывалые возможности для лоббирования своих интересов. Экологи призывают Еврокомиссию заблокировать сделку.
Экологи протестуют против «пестицидного брака»
Акция протеста против слияния «Монсанто» с «Байер» прошла у штаб-квартиры корпорации в Лионе
Экологи протестуют против «пестицидного брака»
В «Байер» говорили, что расчитывают приобрести 100 процентов акций «Монсанто» уже этим летом. Впрочем, согласование сделки столкнулось с трудностями в целом ряде стран. В ЕС переговоры должны были завершиться к Новому году, однако Еврокомиссия перенесла решающее голосование на 12 марта.
Чиновники разбираются в возможных последствиях сделки. «Байер», тем временем, обещает раскрыть информацию обо всех своих разработках в сфере защиты растений. В России открытие баз данных и передача технологий стали ключевыми требованиями Федеральной антимонопольной службы для согласования сделки.