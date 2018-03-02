Iphone Х - смартфон года

В числе этих номинаций была и та, в которой оценивается работа смартфона в виртуальной реальности. По мнению профессионалов рынка, лучшим оказался самсунговский Galaxy S9 .

"Движение вперед для нас означает увеличение опций смартфона, которые касаются возможности соединяться с различными гаджетами. Эта тема на конгрессе стала одной из главных. Смартфон становится все умнее и возможности выхода в сеть и подсоединения к другим устройствам увеличиваются. Всё идёт к тому, что мы сможем управлять происходящим в доме на расстоянии, пользуясь смартфоном", - говорит старший менеджер по развитию Samsung Mobile Майкл Ли.

В продажу Galaxy S9 и его модификация,выполненная в чуть большем размере, Galaxy S9+ выходят через две недели.

По словам Майкла Ли, "в этой разработке мы сделали акцент на улучшенные качества видео- и фотокамеры, которые, в свою очередь, помогут тем, кто его приобретет, по-иному выразить себя в цифровом мире. Ясно, что доля видео- и фотоматериалов в сетевом пространстве будет только увеличиваться, и мы хотим помочь тем, кто стремится существовать в гармонии с этой тенденцией".

А лучшим смартфоном года был выбран iPhone Х.

Хотя и корпорация Apple существует в ином графике развития и представления новинок, никогда не участвуя ни в конгрессах, ни в ярмарках электронных товаров.