Президент США Дональд Трамп считает, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения во благо страны. Об этом он написал в пятницу в своем "Твиттере".
"Торговые войны - это благо"
Дональд Трамп прокомментировал свое заявление о введении импортных пошлин на сталь и алюминий.
"Торговые войны - это благо"
"Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны - это благо, в них легко побеждать" - говорится в сообщении.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия и пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).
"Протекционизм - это не лучший ответ на нашу общую проблему в сталелитейном секторе. Вместо того, чтобы разрешить ее - подобный шаг может только усугубить ситуацию. Евросоюз был надежным соратником США многие десятилетия. Мы не будем сидеть сложа руки, пока нашу индустрию атакуют при помощи подобных мер, которые подвергают риску тысячи рабочих мест в Европе. Мы намерены принять соответствующие контрмеры для защиты наших интересов."
Трамп заявил накануне, что Вашингтон введет импортные пошлины на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.