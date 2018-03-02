Новые тарифы на импорт стали и алюминия

Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия. На ввоз стали будет введена пошлина в размере 25%, а на ввоз алюминия - в размере 10%.

Это делается, как заявил Трамп, чтобы защитить внутренний рынок США от несправедливой торговли. Заявленные меры сразу отразились на снижению курсов на фондовых рынках США, Доу - Джонс упал более чем на 2%.

"Повторю еще раз: то, что позволялось делать на протяжении десятилетий, было несправедливо и отвратительно. И в какой-то момент мы обнаруживаем. что страна уже сама не в силах производить ни алюминий, ни сталь, и тут становится понятным, что у нас, в общем, от страны мало что осталось. Без производства собственного алюминия и собственной стали наша Америка - уже не совсем та Америка, к которой мы привыкли", - заявил он.

Импорт стали в США превышает ее экспорт в четыре раза. Америка ввозит сталь из более, чем 100 стран мира. Введение ограничительных тарифов в первую очередь ударит по Китаю и Канаде.

В ЕС уже заявили, что дадут твердый и соразмерный ответ.