Несмотря на объявленную гуманитарную паузу, проправительственные сирийские силы продолжают наступление на повстанцев в пригороде Дамаска Восточная Гута. По данным "Сирийской обсерватории прав человека", войска захватили деревню Хауш Аль-Заркия на востоке анклава боевиков. Накануне под их контроль также перешло селение Хош Аз-Завахра
Операция в Восточной Гуте
Несмотря на объявленную гуманитарную паузу, проправительственные сирийские силы продолжают наступление на повстанцев в пригороде Дамаска Восточная Гута.
Операция в Восточной Гуте
Сообщается, что операция развернута в ответ на провокации террористов, которые срывают гумпаузу уже в четвертый раз.
Ранее появилась информация о том, что с 9 утра по местному времени исламисты уже совершили 37 выстрелов из стрелкового оружия и минометов по коридору, по которому мирные жители пытаются покинуть захваченные боевиками территории.
К настоящему моменту в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч человек, в основном - это женщины и дети.