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Сирия

Операция в Восточной Гуте

Несмотря на объявленную гуманитарную паузу, проправительственные сирийские силы продолжают наступление на повстанцев в пригороде Дамаска Восточная Гута.

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Операция в Восточной Гуте

Операция в Восточной Гуте
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Несмотря на объявленную гуманитарную паузу, проправительственные сирийские силы продолжают наступление на повстанцев в пригороде Дамаска Восточная Гута. По данным "Сирийской обсерватории прав человека", войска захватили деревню Хауш Аль-Заркия на востоке анклава боевиков. Накануне под их контроль также перешло селение Хош Аз-Завахра

Сообщается, что операция развернута в ответ на провокации террористов, которые срывают гумпаузу уже в четвертый раз.

Ранее появилась информация о том, что с 9 утра по местному времени исламисты уже совершили 37 выстрелов из стрелкового оружия и минометов по коридору, по которому мирные жители пытаются покинуть захваченные боевиками территории.

К настоящему моменту в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч человек, в основном - это женщины и дети.