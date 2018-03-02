Билли Морган оседлал "Зверя с востока".
Олимпийский бронзовый призер Пхенчхана Билли Морган подчинил "зверя с востока". В то время как большинство британцев жалуются на снег, покрывший большую часть Великобритании и Ирландии, сноубордист поспешил воспользоваться редким для региона явлением. Вместе с другом профессиональным лыжником Пэдди Грэхемом, 28-летний спортсмен прокатился на сноуборде по улицам Эссекса. Морган - первый британский спортсмен, который выиграл соревнования среди мужчин по в биг-эйру.
Арктический антициклон из Сибири принес во многие европейские страны аномальные холода. В некоторых регионах Великобритании температура воздуха упала до минус 12 градусов. До 40 см снега выпало в высокогорных районах Шотландии. Холода в Великобритании сопровождаются штормом "Эмма".