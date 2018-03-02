«Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений»

В Пентагоне заявляют о готовности испытать гиперзвуковое оружие в следующем году; в России, по словам Владимира Путина, оно уже пошло в серийное производство.

Гиперзвуковые маневрирующие блоки сейчас рассматривают как средство, способное преодолеть любую современную систему противоракетной обороны:

«Если гиперзвуковая скорость достигает значений порядка 10 чисел Маха, то во-первых сбить её на встречном курсе очень сложно, а для того, чтобы сбить её вдогон — скорость противоракеты или противоснаряда должна быть в полтора раза больше. Ничего подобного сейчас у наших оппонентов нет», — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.

В Кремле подчёркивают, что разработка этого оружия — не разжигание конфронтации, а наоборот, оборонительный шаг, ответ на действия Вашингтона, восстановление паритета

«Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружений, ибо это ничто иное, как ответные действия Российской Федерации на слом договора по ПРО, на выход Соединённых Штатов из договора по ПРО, и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО. Это оружие не представляет собой угрозу ни для кого, кто не вынашивает целей по нападению на нашу страну», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Москве также подчеркнули, что те системы, о которых говорил Владимир Путин, не нарушают никаких действующих международных договоров о разоружении.

Эксперты отмечают и то, что развитие военных технологий, как это часто бывает, окажет влияние и на гражданскую технику. Например, гиперзвуковые технологии могут сыграть свою роль в развитии мирных космических программ.