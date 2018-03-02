Госдепартамент США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сделку на сумму в $47 млн теперь должен утвердить американский Конгресс. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщило, что всего Киев запросил у Вашингтона 210 ракет и 37 пусковых установок
Украина получит Javelin
Госдепартамент США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Украина получит Javelin
"Укрепление безопасности на Украине - важный вклад в национальную безопасность самих Соединенных Штатов", - отмечается на сайте Агентства.
Президент Украины Петр Порошенко уже назвал новость "вдохновляющей" и заявил об открытии "фронта международной военной поддержки" Киеву. В своем Twitter он отметил, что новое оружие станет "дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе".
В то же время, ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые комплексы предназначены для оборонительных действий и не будут применяться на линии конфликта в восточных регионах страны.
О согласии Вашингтона на поставки Javelin Киеву стало известно на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о новой малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановке на вооружении у России.