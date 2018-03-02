Проевропейский аристократ Джентилони

Нынешний глава правтельства Италии, член Демократической партии Паоло Джентилони - один из наиболее популярных сегодня в Италии политиков. Согласно последним соцопросам, его деятельность положительно оценивают до 47% соотечественников.

Бывший глава итальянского МИД, Джентилони унаследовал премьерский пост от однопартийца Маттео Ренци, которому пришлось уйти в отставку после неудачной попытки провести "конституционную реформу" в стране. Президент Серджио Маттарелла назначил Джентилони главой правительства в декабре 2016 года.

Наиболее сильной поддержкой политик пользуется среди пожилых людей, а также итальянцев с высшим образованием. И это не случайно: Паоло Джентилони происходит из старинной благородной семьи. Он изучал политологию в Римском университета Ла Сапиенца, был активистом ряда левых и экологических организаций, долгое время работал журналистом. А в 2007 году стал одним из основателей левоцентристкой Демократической партии.

Ценят Джентилони и в Евросоюзе. Он стал первым европейским лидером, которого принял у себя после избрания президент Франции Эммануэль Макрон. Политик поддержал и канцлера Германии Ангелу Меркель, когда та заявила, что Европа на фоне новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом и предстоящего выхода из ЕС Великобритании больше не может полагаться на других и должна взять свою судьбу в собственные руки.

Джентилони выступает за единую политику ЕС в сфере нелегальной миграции и обещает, что его страна не покинет Евросоюз.