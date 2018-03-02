В Словакии полиция задержала итальянского бизнесмена, чье имя фигурировало в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка. Бова-Марина в регионе Калабриа - прибрежный город, откуда родом Антонио Вадала. В 2003 году он стал фигурантом дела о местном мафиозном клане. По данным итальянской полиции, Вадала укрывал в своем доме беглого наркоторговца. Но в итоге, ему самому удалось укрыться от следствия в Словакии.
Словацкий след калабрийской мафии
В Словакии полиция задержала итальянского бизнесмена, чье имя фигурировало в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка.
Словацкий след калабрийской мафии
"Мы немного удивлены всем этим. Но мы точно не знаем, виновен ли Вадала, а значит, не можем его судить", - говорит местный житель.
"Я хорошо знаю семью Вадала. Они и мои родственники. Но чтобы они занимались чем-то нелегальным... Об этом я слышу впервые. Они часто ездят в Словакию. Но отсюда пытаются сбежать все в поисках лучшей жизни", - отмечает житель города.
В своей незавершённой статье Куцяк написал: "Словакия стала вторым домом для итальянских мафиози. Здесь они основали бизнес, получали субсидии и финансирование из европейских фондов. Но, главное, им удалось наладить связи с местными политиками - даже в правительстве".
"Бова-Марина - Братислава: таков путь из мафиози во влиятельные экономические операторы в Восточной Европе. Убийство Яна Куцяика проливает новый свет на деятельность калабрийской Ндрангеты по всему миру", - передает из Калабрии Микеле Карлино, "Евроньюс".