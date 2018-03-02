Словацкий след калабрийской мафии

В Словакии полиция задержала итальянского бизнесмена, чье имя фигурировало в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка. Бова-Марина в регионе Калабриа - прибрежный город, откуда родом Антонио Вадала. В 2003 году он стал фигурантом дела о местном мафиозном клане. По данным итальянской полиции, Вадала укрывал в своем доме беглого наркоторговца. Но в итоге, ему самому удалось укрыться от следствия в Словакии.