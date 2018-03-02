Именно Исландия может подарить человечеству принципиально новые лекарственные средства. Надежды на успех связаны с богатством и многообразием местного ландшафта. На острове у полярного круга, в заповедных землях исследователи рассчитывают найти нетронутую цивилизацией природу, — с организмами, которые способны выживать в экстремальных условиях среди льдов и вулканов.
Исландия: в поисках антибиотиков
Международная экспедиция ищет в Исландии неизвестные микроорганизмы и растения для создания лекарств
Исландия: в поисках антибиотиков
В случае успеха экспедиции, впервые за три десятилетия может быть создан новый тип антибиотиков: это, в свою очередь, станет прорывом в защите людей от микроорганизмов, которые с годами становятся всё более устойчивыми к существующим препаратам.
Участники экспедиции уверяют, что у них есть все основания верить в успех, ведь, по некоторым оценкам, на Земле более миллиона организмов, ещё не открытых человечеством.