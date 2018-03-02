Израильская полиция провела в пятницу первый допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по новому делу о коррупции - так называемому "делу 4000". Следователи, прибывшие в резиденцию премьера, проверяли информацию о том, что Нетаньяху якобы продвигал интересы крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности его правительства на популярном новостном интернет-ресурсе.
"Дело 4000": допрос Нетаньяху
Следователи приехали в резиденцию премьер-министра Израиля, чтобы допросить его по делу о коррупции.
"Дело 4000": допрос Нетаньяху
По "делу 4000" уже арестованы бывший пресс-секретарь Нетаньяху, экс-гендиректор министерства связи, в также владелец "Безек" вместе с женой, сыном и несколькими сотрудниками.
Премьер-министр, для которого это уже четвёртый мандат, проходит подозреваемым и по двум другим делам о коррупции. Сам он все обвинения отрицает.