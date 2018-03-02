Ространснадзор и Государственный портовый контроль приступили к расследованию пожара на теплоходе "Нерей". Возгорание на трехпалубном прогулочном судне, пришвартованном в Южном речном порту в Москве, произошло в четверг вечером. Ликвидировали пожар в течение нескольких часов более 100 сотрудников МЧС, а также пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Ситуацию осложнял повышенный риск для жизни спасателей. Пламя задело линию электропередачи.
Пожар на теплоходе "Нерей"
Ространснадзор и Государственный портовый контроль приступили к расследованию пожара на теплоходе "Нерей".
Пожар на теплоходе "Нерей"
Илья Денисов МЧС:
"Происходило интенсивное горение на верхней палубе, огонь интенсивно распространялся через проемы в трюм и на первую палубу".
По предварительным данным, пожар на теплоходе "Нерей" мог начаться из-за неисправной проводки. По сведениям пресс-службы МЧС, на сгоревшем судне людей не было. Теплоход "Нерей" был построен в Венгрии в 1963 году. В 2009 он был реконструирован в прогулочный.