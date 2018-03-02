Тереза Мэй: добиться своего во всем не удастся

"Обе стороны должны посмотреть фактам в лицо: речь идет о переговорах, и никому не удастся получить все, - заявила Мэй в частности. - Но я уверена, что мы сможем достичь согласия. Всем нам нужен доступ на рынки друг друга. Мы хотим, чтобы конкуренция между нами была справедливой и открытой, нам нужны надежные, прозрачные механизмы для проверки исполнения взятых обязательств и разрешения споров. Так что мое послание нашим друзьям в Европе очевидно: мы знаем, чего хотим. Мы понимаем ваши принципы. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы другая сторона добилась своего. Так что давайте двигаться вперед!"

Премьер-министр добавила, что Евросоюз должен уважать волеизъявление британского народа, который на референдуме полтора года назад высказался за "возвращение контроля над границами, законами и финансами".

"В своей речи Тереза Мэй попыталась подробно изложить то, какой должна быть окончательная сделка с Евросоюзом, - передает из Лондона наш специальный корреспондент Винсент МакАвини, - Она признала, что Великобритания будет и дальше сотрудничать с некоторыми агентствами ЕС, а именно с Агентством лекарственных средств или Химическим агентством, чей раглемент должна будет уважать, а взносы - платить. При этом она подчеркнула, что парламентский суверенитет в этой и других областях останется неприкосновенным. Мэй также дала понять, что выступает против "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. И хотя на некоторые вопросы еще нужно ответить, мяч теперь на стороне Европы".