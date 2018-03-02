Мафия в Восточной Европе

Крупная итальянская ОПГ ндрангета действует в Восточной Европе на протяжении последних 30 лет, но все предостережения итальянского правосудия на ее счет оказались недооценены.

Журналист euronews взял интервью у советника Министерства внутренних дел Италии по организованной преступности Франко Роберти.

"На протяжении многих лет мы расследовали деятельность Ндрангеты в Восточной Европе и проследили такую тенденцию: представители ОПГ обосновываются там, где они могут подкупить правящий класс, при этом не попадая во внимание силовых структур.

В случае со Словакией, государственное обвинение региона Калабрия на протяжении долгого времени предупреждало Братиславу о присутствии криминальной группировки в стране, но никаких действий со стороны властей не последовало.

Такое непрагматичное отношение не только в Словакии и Восточной Европе, но и во всех странах, где обосновалась итальянская мафия, мешает эффективно с ней бороться.

Если подход этих стран не изменится и они не поймут, что данная проблема касается не только Италии, но и всех тех стран, где присутствует мафия с Аппенинского полуострова, справиться с ней нам не удастся.", - заявил эксперт.

"В каких странах, по вашему мнению, итальянская мафия имеет наибольшее влияние?"

"Деятельность ндрангеты наблюдается и за пределами Европы. В Канаде, например, за последние несколько лет произошел целый ряд убийств представителей сицилийской и калабрийской мафии. Подобное наблюдалось в Австралии, Швейцарии и Нидерландах. Сразу после падения Берлинской стены каморра (неаполитанская мафия) распространила свое влияние на Польшу и Чехию", - добавил Франко Роберти.