Итоги визита на Балканы делегации ЕС

Страны западных Балкан могут найти свое место в ЕС, но только при соблюдении ими соответствующих условий. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Софии.

Он также подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в расширении количества стран-участниц, но не любой ценой. Балканским странам предстоит пройти долгий путь в деле искоренения националистических тенденций в политике и в уничтожении коррупции.

В интервью euronews Жан-Клод Юнкер подвел некоторые итоги своего визита.

Он, в частности, заявил: "Национализм направлен против "других". И его надо искоренять. Колоссальное значение имеет принципиальная и бескомпромиссная борьба с коррупцией. Но это никак не связано с патриотизмом. Мы говорим нашим партнерам в регионе, что они должны воспринимать все это всерьез, и совершать конкретные шаги в данном направлении, а не только заниматься декларациями. Они должны понять, что наши слова носят характер модальности, а не желательности. Если дальше слов дело не пойдет, то дверь для них в Евросоюз будет закрыта".

Полностью интервью будет показано в пятницу вечером на канале euronews в 20: 47 по центрально-европейскому времени.