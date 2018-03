Жан-Клод Юнкер: "ЕС не будет импортировать проблемы Западных Балкан"

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер завершает турне по региону в Болгарии. Здесь, в Софии он дал интервью нашему каналу.

Euronews: “Давайте поговорим о странах, которые быстрее, чем их соседи, движутся к порогу ЕС, это – Сербия и Черногория. Насколько вероятно, что их в скором времени примут – с учетом имеющихся в ЕС сложностей?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Мы пока не обсуждаем конкретных дат, сроков. Нет, мы сконцентрировались на подготовительном процессе. На встрече с властями этих стран я четко обозначил, что все вступительные условия должны быть выполнены. Они пока не со всеми критериями справляются, что ж, значит им нужно время. Мы определили в качестве возможного срока вступления 2025 год, но это приблизительная дата, гарантий ЕС не дает. Напомню, сегодня в Европе наблюдается некоторая усталость от процесса расширения, причем она касается не только принимающей стороны, старожилов ЕС, но и кандидатов. Сербия и Черногория тоже

подустали, но они продолжают работать. А мы, конечно, им помогаем”.

Euronews: “Как известно, у Сербии очень тесные связи с Москвой,

авторитет которой в регионе устойчив. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров был там с визитом. По его оценкам, европейцы ставят Сербию перед выбором – либо дружить с ЕС, либо с Россией. Лавров считает,что это – те же “грабли”, которые привели к украинскому кризису. Что вы скажете?”

