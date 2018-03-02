Жан-Клод Юнкер: "ЕС не будет импортировать проблемы Западных Балкан"

Два-три года назад казалось: ЕС больше не будет расширяться. Кризис, рост евроскептицизма, страхи по поводу “брексита” – Европа в тот момент из последних сил удерживала равновесие. Ей это удалось, и сегодня Брюссель открывает двери шести cоискателям членства – странам Западных Балкан.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер завершает турне по региону в Болгарии. Здесь, в Софии он дал интервью нашему каналу.

Euronews: “Давайте поговорим о странах, которые быстрее, чем их соседи, движутся к порогу ЕС, это – Сербия и Черногория. Насколько вероятно, что их в скором времени примут – с учетом имеющихся в ЕС сложностей?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Мы пока не обсуждаем конкретных дат, сроков. Нет, мы сконцентрировались на подготовительном процессе. На встрече с властями этих стран я четко обозначил, что все вступительные условия должны быть выполнены. Они пока не со всеми критериями справляются, что ж, значит им нужно время. Мы определили в качестве возможного срока вступления 2025 год, но это приблизительная дата, гарантий ЕС не дает. Напомню, сегодня в Европе наблюдается некоторая усталость от процесса расширения, причем она касается не только принимающей стороны, старожилов ЕС, но и кандидатов. Сербия и Черногория тоже

подустали, но они продолжают работать. А мы, конечно, им помогаем”.

EU enlargement on agenda as Juncker tours Balkans https://t.co/JYD2yvsJ45 pic.twitter.com/1eUXL4MicT — euronews (@euronews) 27 février 2018

Euronews: “Как известно, у Сербии очень тесные связи с Москвой,

авторитет которой в регионе устойчив. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров был там с визитом. По его оценкам, европейцы ставят Сербию перед выбором – либо дружить с ЕС, либо с Россией. Лавров считает,что это – те же “грабли”, которые привели к украинскому кризису. Что вы скажете?”

#RFE Lavrov Blames West For 'Increasing Tensions' In Balkans Ahead Of Serbia Visit https://t.co/xIUrQaV225 #Kosovo — BALKAN NEWS (@balkannews) 20 février 2018

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Ну, для начала, Сербию вообще невозможно сравнивать с Украиной. Я уже говорил моим партнерам по переговорам здесь, в регионе, что европейское строительство – не игра против кого-то. Это – интеграционный процесс. Я не просил сербов выбирать. Им

необходимо сохранить нормальные отношения с Россией и одновременно важны прекрасные контакты с ЕС”.

Euronews: “Но вы просите их скорректировать внешнюю политику в соответствие со стандартами ЕС, в частности, поддержать санкции

в отношении России, введенные после крымской истории?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Все наши партнеры в регионе ориентируются на внешнеполитические стандарты ЕС. Сербия – пока в стороне, она не участвует в санкциях. По мере сближения страны с ЕС ей придется взять на вооружение общеевропейские стандарты, но это – не вопрос завтрашнего дня”.

Euronews: “Давайте поговорим о других странах, мечтающих пополнить европейскую семью, я имею в виду республику Македония и Албанию. Как там обстоят дела? Вы встречались с лидерами этих государства. Какое у вас сложилось впечатление после визита?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Я всегда говорю странам региона, в том числе и упомянутым вами государствам: ни один соискатель не войдет в состав ЕС, пока на не разрешит имеющиеся национально-этнические разногласия, территориальные споры у себя дома. Регион должен быть стабильным, безопасным. Мы не будем импортировать в ЕС ворох нерешенных проблем Западных Балкан, но мы можем помочь им своим опытом стабильности. Еще раз повторюсь: все разногласия по поводу границ должны быть разрешены. А их в регионе немало”.

Euronews: “Скопье давно ведет спор с Грецией по поводу названия страны. Они пытаются договориться. Как на это смотрит ЕС? Вы подталкиваете их к скорейшему разрешению спора? Сейчас, возможно, удачное время для такого толчка?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Давить – не наш метод. Мы можем лишь поддержать стороны, Афины и Скопье, которые пытаются найти решение. Это двусторонние переговоры, мы в них не вмешиваемся”.

Euronews: “Греция требует у своего соседа внести поправки в конституцию. Вы считаете это оправданным с учетом имеющихся в регионе разногласий по границам?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии:“Мы не вмешиваемся в ход переговоров и обмен требованиями между сторонами”.

Euronews: “Еще один непростой вопрос – влияние в регионе Турции, особенно оно значимо для Косова, Албании, Боснии. Интересы Эрдогана на Балканах сочетаются с европейскими?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Турция действительно присутствует в регионе, но ее авторитет там не так велик, как думают многие. Наши партнеры из балканских стран знают, что мы пристально следим за этим аспектом их отношений”.

Euronews: “У вас не складывается впечатление, что если однажды вы в чем-то вашим балканским партнерам откажете, они станут активнее сотрудничать

с другими игроками – с той же Россией, Турцией?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Они понимают, что смысла в таком распылении нет. У них есть намеченный путь”.

Euronews: “В конце марта в Варне состоится саммит, цель которого – улучшить диалог Турции и ЕС. Вы думаете, это мероприятие по-прежнему актуально с учетом последних конфликтов стран-членов, Кипра и Греции, с Турцией и демаршами турецкой стороны в балканском регионе?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Мы, может быть, и встретимся с турецким президентом Эрдоганом в Варне. У нас есть что обсудить, но пока давайте не будем забегать вперед”.

Euronews: “Могут ли саммит вообще отменить?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии:“Ну, пока его не отменили!”

Euronews: “На Западе Балкан не полностью решены вопросы безопасности. Вы полагаетесь в этом на помощь США, которые активны в регионе?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “В вопросах, касающихся подготовки соискателей к вступлению в ЕС, решения принимает Евросоюз, а не США. Мы с уважением относимся к американским партнерам, мы рады их помощи, но я не хочу допускать расширения в регионе американских позиций, так как это повлечет за собой и расширение роли России. Это неверный сценарий”.

Euronews: “В Боснии перед зданием парламента вы сказали – патриотизм не имеет ничего общего с национализмом. Эта формула верна и для ЕС. Как вы будете объяснять европейцам целесообразность предстоящего расширения? С учетом того, что в ЕС и так велик разрыв между старыми странами и недавно вступившими? И с учетом того, что нынешние соискатели не решили таких фундаментальных задач, как обеспечение главенства закона, искоренение коррупции?”

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: “Патриотизм не подразумевают игру против кого-то, нет, это просто любовь к своей родине. И ничего плохого в этом нет. А вот национализм повернут против других. Борьба с организованной преступностью, коррупцией – эти задача первостепенной важности в странах-соискателях не имеют никакого отношения к патриотизму. Мы просим наших партнеров в регионе подойти к решению поставленных задач серьезно, основательно. Это – не пустые слова. Они обязаны выполнить наши требования, и они это сделают. А не сделают, дверь в ЕС им не откроют”.