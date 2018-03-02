Последние митинги

В завершающий день предвыборной кампании в Италии ее участники бросили в бой последние силы. Движение "5 звезд" провело заключительный митинг в Риме: на сцену вместе с лидером, вице-спикером Палаты депутатов Луиджи Ди Майо, поднялся основатель движения комик Беппе Грилло.

"Мы здесь для того, чтобы разрешить имеющиеся проблемы, - заявил Ди Майо. - И несмотря ни на что, мы сможем это сделать! Если все мы примем участие в голосовании и сделаем правильный выбор, мы сможем изменитьИталию!"

Движение "5 звезд", согласно последним соцопросам, пользуется поддержкой 27,8% опрошенных. Аналитики отмечают, что их лозунги отдают популизмом: отмена и сокращение налогов, установление минимальной зарлпаты, закрытие границ и снятие санкций с России.

"Лига" - одна из четырех партий правоцентристской коалиции во главе с Сильвио Берлускони -

организовала последний предвыборный митинг в Милане. Лидер партии, до 2017 года называвшейся "Лига Севера", бывший евродепутат Маттео Сальвини заявил: "Я уважаю всех без исключения, но религии, которая считает, что у женщин меньше прав, чем у мужчин, нет места в Италии! Мечетям, где проповедуют ненависть, нет места в нашей стране!"

В коалицию правоцентристов, куда помимо "Лиги" и "Вперед, Италия!" Берлускони входят "Братья Италии" Джорджии Мелони и "Мы с Италией" Раффаэле Фитто. Ее готовы поддержать 37,2% респондентов.

Их лозунги тоже отличает популизм: граждан с низкими доходами они предлагают полностью освободить от уплаты налогов, повысить минимальные пенсии, сделать бесплатными сады для всех итальянских детей и ввести на границах пункты, чтобы не пускать новых беженцев, и даже выйти из ЕС, если Брюссель не изменит финансовые правила.

И наконец митинг Демократической партии во главе с экс-премьером Маттео Ренци, за которую готовы проголосовать 27,4% опрошенных, прошел во Флоренции.

В полночь в стране наступило "время тишины", отведенное избирателю на то, чтобы сделать окончательный выбор.