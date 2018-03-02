Главный вопрос для «Движения пяти звёзд» — искать ли союзников. Основатель партии Беппе Грилло, ушедший с поста руководителя, призвал отступить от политики непримиримости — чтобы гарантировать себе места в правительстве.
Клятвы и союзники
Сторонники «Пяти звёзд» думают, отступать ли от линии партии, сторонники «Лиги» недоумевают по религиозным вопросам
Клятвы и союзники
Джиола Сальватори, «Евроньюс»:
«В воскресенье будет интересно выяснить, согласны ли избиратели с предложением Беппе Грилло занять более умеренную позицию. Сторонники собрались на Пьяцца дель Попполо в Риме на заключительный митинг предвыборной кампании, чтобы сказать «нет» союзу с другими движениями».
«„Политику среднего пальца“, которую проводили „Пять звёзд“, пора отправить в архив. Мы должны попасть в правительство. Не все нас знают, но мы точно получим множество голосов.
«Я считаю, что это вполне нормально, нормальная эволюция движения, которое родилось как радикальный протест против прогнившего политического класса».
«Наши правые — это просто катастрофа, наши левые уже были в правительстве и абсолютно ничего не сделали, так что я не думаю, что «Пять звёзд» смогут создать коалицию с другими партиями».
Под занавес кампании не только популисты прославились спорными жестами. В Милане лидер «Лиги» Маттео Сальвини поклялся на Евангелии, что станет премьером. Неоднозначный поступок для католической страны.
Нелло Скаво, журналист:
«Понятно, что очень у многих жест Сальвини вызвал недоумение. Я считаю, что это практический шаг: он хочет заставить людей забыть о старой «Лиге», которая клялась рекой По, отделяющей север Италии от юга».
Марта Брамбилла Пизони, «Евроньюс»:
«Сальвини уверен, что сможет выступить лучше, чем его сильный союзник, „Вперёд, Италия!“. Если так и будет, то он получит право выбирать премьера. Подождём воскресенья и увидим, прав он или нет».