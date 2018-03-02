Чего ждут от выборов итальянцы в Брюсселе?

Из Италии во время недавнего кризиса немало людей уехало искать лучшей доли в другие страны ЕС. Теперь они надеяются на экономический и социальный подъём на родине после выборов 4 марта.

Джорджия Джиордано ушла там из престижной, но неустойчивой консалтинговой фирмы, и открыла в Брюсселе бар, который сразу облюбовала международная клиентура.

«Мне нравится время от времени ездить домой, проводить там отпуск, навещать родных, — говорит Джорджия. - Но вообще-то мне и здесь хорошо. Предполагаю, что открыть бизнес в Италии сейчас сложнее, чем в Бельгии ».

Рост хозяйства Италио по-прежнему сдерживается её большим государственным долгом. А высокий уровень безработицы ограничивает возможности для молодых людей, такое как этот врач:

«Будущее в Италии пока мало что обещает, - говорит Рикардо. - Оставшеся там коллеги рассказывают мне об своем печальном трудовом опыте, о непрерывной борьбе. Им приходиться сидеть целыми днями без дела, а порой и без заработка. Оттуда приходят невероятные истории."

Но ещё больше тревожат тех, кому дорога Италия, возможность прихода к власти популистов, обещающих простые решения, а также распространение в стране ксенофобиии и расизма в связи с наплывом беженцев.

«Мне грустно, потому что Италия была приветливой и открытой страной, - говорит ирландка. - А теперь у неё все эти проблемы».

Новое избирательное законодательство Италии может способствовать расколу парламента и затруднить формирование правительства, с чем сталкивалась Бельгия, а теперь Германия.

Корреспондент Евроньюс Елега Кавалоне передаёт.

"Неопределенность - это реальность, с которой итальянцы свыклись за многие годы. В то время, когда Европа готовится к проведению крупных реформ, политическая нестабильность рискует оставить Италию в стороне от главных дискуссий о будущем Европы".