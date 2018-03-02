После сообщения о будущем повышении тарифов на ввоз стали и алюминия в США основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отправились в свободное падение. Так трейдеры реагируют на заявление Трампа о планах ввести ввозные пошлины. Китай тоже не собирается оставаться в долгу.
Новая торговая война?
Индексы стран АТР - в свободном падении, Китай и ЕС намерены защищать свои интересы самым жестким образом, как и Канада не собирается оставаться в долгу. Так мир реагирует в пятницу на сделанное накануне Трампом заявление о введении ввозных пошлин на алюминий и сталь
Новая торговая война?
Об этом - Джейкоб Паркер из Американо-Китайской торговой палаты:
"Мы уже слышали от китайских коллег, что проблемы могут начаться с экспортом соевых бобов в США, поскольку этот сегмент американского рынка - один из самых крупных".
Канада тоже уже успела сообщить о том, что может предпринять ответные шаги, если и когда такие тарифы на канадскую сталь и алюминий буду введены.
Министр торговли Канады Франсуа Филипп-Шампань заявил следующее:
"Вообще неплохо напомнить, что сальдо американского торгового баланса в отношении Канады превышает наше сальдо в торговле с США, и речь идет о двух миллиардах долларов. И именно Канада - крупнейший в мире покупатель американской стали, и постановка вопроса, о которой все уже слышали, просто вводит общественность в заблуждение".
ЕС очень сожалеет о случившемся. Об этом говорит распространенное утром в пятницу коммюнике, сообщая, что реакция на происходящее будет жесткой, а защита интересов европейских металлургов - пропорциональной протекционистским мерам, принятым США.