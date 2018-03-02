Новая торговая война?

Индексы стран АТР - в свободном падении, Китай и ЕС намерены защищать свои интересы самым жестким образом, как и Канада не собирается оставаться в долгу. Так мир реагирует в пятницу на сделанное накануне Трампом заявление о введении ввозных пошлин на алюминий и сталь