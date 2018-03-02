Греция ожидает скорейшего возвращения своих пограничников, задержанных в Турции. В четверг греческие военнослужащие из-за плохой погоды не заметили, как перешли границу. Сейчас оба находятся в Эдирне, где, по словам турецкой стороны, решаются правовые вопросы. Отмечается, что подобные инциденты с обеих сторон случаются нередко и обычно разрешаются довольно быстро.
Греция ждёт возвращения заблудившихся пограничников
В Афинах опасаются, что инцидент на границе с Турцией может стать причиной торга
Греция ждёт возвращения заблудившихся пограничников
«Инцидент произошёл из-за ошибки. В условиях плохой погоды в том районе два греческих офицера изменили обычный маршрут и оказались — я повторяю, по ошибке — на турецкой территории», — сообщил представитель греческого правительства Димитрис Цанакопулос.
В этот раз наблюдатели в Греции опасаются, что пограничники могут стать предметом торга: ведь Афины уже долгое время отказываются выдать Анкаре восьмерых турецких военных, покинувших страну после провалившегося переворота.