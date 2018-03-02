Греция ждёт возвращения заблудившихся пограничников

Греция ожидает скорейшего возвращения своих пограничников, задержанных в Турции. В четверг греческие военнослужащие из-за плохой погоды не заметили, как перешли границу. Сейчас оба находятся в Эдирне, где, по словам турецкой стороны, решаются правовые вопросы. Отмечается, что подобные инциденты с обеих сторон случаются нередко и обычно разрешаются довольно быстро.