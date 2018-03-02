По меньшей мере 25 человек погибли в пятницу во время пожара в Республиканском наркологическом центре в столице Азербайджана Баку.
Трагедия в Баку
По меньшей мере 25 человек погибли в пятницу во время пожара в Республиканском наркологическом центре в столице Азербайджана Баку.
Трагедия в Баку
Как сообщается, в момент возгорания там находились более 200 человек, в том числе пациенты и медицинский персонал. 55 из них были непосредственно в горящем корпусе, 31 человек был спасен, трое из них госпитализированы в Республиканский токсикологический центр.
Пожар возник утром в одноэтажном корпусе наркоцентра, построенном с использованием деревянных конструкций. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки в электросети здания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
На месте трагедии побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который взял под контроль расследование причин и обстоятельств пожара.