Мощный взрыв прогремел в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу, затем началась перестрелка.
Буркина-Фасо: взрыв в столице Уагадугу
Мощный взрыв прогремел в пятницу в столице Буркина Фасо Уагадугу. По данным МИД Франции, это теракт.
Буркина-Фасо: взрыв в столице Уагадугу
Точной информации о том, кто осуществил нападение, пока нет. По данным агентства "Рейтер", группа вооружённых людей в масках открыла стрельбу у штаб-квартиры командования армии Буркина-Фасо. Посольство Франции и Французский институт в Уагадугу сообщили, что подверглись нападению.