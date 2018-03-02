В результате нападений террористов на правительственный квартал в Уагадугу погибли около 30 человек. Такие данные приводит "Франс-Пресс". Национальное телевидение сообщает о семи погибших бойцах сил безопасности.
Атаки в центре Уагадугу
Группа вооружённых людей совершила в пятницу нападения на генштаб Буркина-Фасо в столице страны Уагадугу, а также на посольство Франции и Французский институт.
Атаки в центре Уагадугу
Власти Буркина-Фасо призывают население сохранять спокойствие и утверждают, что взяли ситуацию под контроль после серии атак в центре столицы Уагадугу. По данным свидетелей, их совершила группа вооружённых людей в масках.
В пятницу днём мощный взрыв прогремел у штаб-квартиры армии Буркина-Фасо, затем раздались выстрелы. Позже стало известно, что нападению подверглись также посольство Франции - его здание находилось через дорогу от генштаба - и Французский институт. В этом же квартале находятся резиденция премьер-министра и представительство ООН.
Поддержку работникам дипмиссии и жителям Буркина-Фасо выразил спецпосланник Франции в зоне африканского Сахеля Жан-Марк Шатене. Он назвал произошедшее терактом. О ситуации было доложено и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Подоспевшие сотрудники силовых структур африканского государства вступили в бой с нападавшими. Им на помощь прибыли элитные подразделения французских войск. Четверо боевиков были нейтрализованы.
Кто стоит за нападением - пока неизвестно. Но в Буркина-Фасо - бывшей французская колонии, провозгласившей независимость в 1960 году, теракты не редкость. Так, в августе 2017 года исламисты напали на кафе в Уагадугу и убили 17 человек. А в январе 2016-го был захвачен отель. Погибли 30 человек.