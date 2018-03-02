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33 человека погибли за сутки в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго

33 человека погибли в ночь с четверга на пятницу в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго

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33 человека погибли за сутки в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго

33 человека погибли за сутки в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго
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33 человека погибли в ночь с четверга на пятницу в результате конфликта между общинами ленду и хема на северо-востоке Демократической республики Конго.

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