33 человека погибли в ночь с четверга на пятницу в результате конфликта между общинами ленду и хема на северо-востоке Демократической республики Конго.
33 человека погибли за сутки в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго
33 человека погибли в ночь с четверга на пятницу в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго
33 человека погибли за сутки в результате межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго