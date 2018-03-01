Антициклон, прозванный СМИ "Зверь с Востока", не желает ослаблять свою хватку. Под белым покрывалом - живописная Венеция, где заморозки и снегопады явление достаточно редкое. Зимние осадки выпали во Флоренции, Милане, Генуе, Турине, Болонье и Парме. Из-за непогоды затруднено движение на автотрассах, главным образом в центральной части Апеннин.
"Зверь с Востока" не ослабляет хватку
Отмена авиарейсов, проблемы на железных дорогах и автотрассах... Холодная зима не отпускает Европу
"Зверь с Востока" не ослабляет хватку
Из-за сложных метеоусловий в первый мартовский день на несколько часов был закрыт международный аэропорт Женевы. Администрация воздушной гавани посоветовала пассажирам не приезжать в аэропорт и проверять статус авиарейсов. Причиной отмены полетов стал мороз и прошедший в ночь на четверг снегопад.
Холода в Великобритании сопровождаются штормом "Эмма". Красный, наивысший уровень опасности объявлен на территории юго-западной Англии и на юге Уэльса. Непогода повлияла на железнодорожное и авиасообщение. Закрыты школы. На дорогах Шотландии сотни автомобилистов оказались в снежной ловушке.
Снегопады и гололед блокировали целый ряд крупных автострад на юге Франции. Тяжелая ситуация сложилась в департаменте Эро, в обширной зоне вокруг города Монпелье. Там с вечера среды выпало до 30-50 сантиметров снега. Для юга Франции - это редкость. Непогода застала врасплох сотни автомобилистов. Нелегко пришлось и сотрудникам дорожной полиции.
Обрушившиеся на Старый Свет аномальные холода унесли жизни нескольких десятков человек. Но печальные известия, похоже, не смущают некоторых отчаянных европейцев.