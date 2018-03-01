В Польше вступил в силу обновленный закон "Об Институте национальной памяти", предусматривающий уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, а также за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание массовых убийств на Волыни. Он привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США.
Польша и Израиль обсудят спорный закон
В Израиль отправилась польская правительственная делегация для обсуждения обновленного закона "Об Институте национальной памяти", который в Тель-Авиве назвали "отрцанием Холокоста2"
Польша и Израиль обсудят спорный закон
В Иерусалим отправилась польская правительственная рабочая группа для встречи с израильскими историками, юристами и дипломатами.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне заявил о намерении начать с Израилем конструктивный диалог, который бы учитывал позиции обеих сторон. "Я уверен, что это начало попытки найти выход из ситуации, в которой мы оказались из-за того, что некоторые нас неверно поняли".
В рамках закона, к правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские лагеря смерти". Израильская сторона называет новый закон "отрицанием Холокоста" и считает, что он открывает путь к преследованию выживших свидетелей причастности поляков к преступлениям против евреев во время Второй мировой войны, ограничивает свободу слова и возможности поиска исторической правды.