Польша и Израиль обсудят спорный закон

В Польше вступил в силу обновленный закон "Об Институте национальной памяти", предусматривающий уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, а также за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание массовых убийств на Волыни. Он привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США.