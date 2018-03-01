Несогласием по основным вопросам будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом завершилась встреча премьер-министра Терезы Мэй и главы Евросовета Дональда Туска. Переговоры на Даунинг-стрит были "открытыми и честными", отметили обе стороны. Тем не менее и Туск, и Мэй осознают трудности, которые возникли на их пути после того, как Лондон объявил о выходе из единого европейского рынка и таможенного союза.
Туск и Мэй не согласны по основным вопросам
Несогласием по основным вопросам будущих отношений между Великобританией и ЕС - завершилась встреча на Даунинг-стрит премьер-министра Великобритании и главы Европейского совета
Туск и Мэй не согласны по основным вопросам
Комментируя ожидания, связанные с пятничной речью Терезы Мэй, в которой она должна определить новые приоритеты Соединенного королевства, представитель ЕС на переговорах по "брекситу" Мишель Барнье заявил: "Суть в том, что нам необходимо всеми средствами защищать единый рынок, который решили покинуть британцы, потому что, к сожалению, они больше не хотят соблюдать его правила. Мы же должны и дальше опираться на единый рынок, посколько речь идет о самой основе нашего единства и нашего экономического прогресса".
Одним из "камней преткновения" переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые зашли в тупик, был вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Если Тереза Мэй подтвердила свои обязательства "по недопущению введения жесткой границы" между ними, Дональд Туск считает эту перспективу "наиболее вероятной".