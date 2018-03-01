Туск и Мэй не согласны по основным вопросам

Несогласием по основным вопросам будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом завершилась встреча премьер-министра Терезы Мэй и главы Евросовета Дональда Туска. Переговоры на Даунинг-стрит были "открытыми и честными", отметили обе стороны. Тем не менее и Туск, и Мэй осознают трудности, которые возникли на их пути после того, как Лондон объявил о выходе из единого европейского рынка и таможенного союза.