Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс ушла в отставку. Об этом сообщила пресс-служба американской администрации.
Новая отставка в Белом Доме
Ушла со своей должности директор по коммуникациям Хоуп Хикс, накануне дававшая показания в Конгрессе. Хикс - один из ключевых свидетелей происходившего в Белом Доме.
Новая отставка в Белом Доме
Во время избирательной кампании Хикс исполняла обязанности пресс-секретаря штаба Дональда Трампа. 29-летнюю Хоуп Хикс считают одним из самых близких президенту людей.
По словам Джулии Пейс, шефа бюро AP в Вашингтоне, "Хикс за день до объявления об отставке давала показания на Капитолийском Холме, отвечая на протяжении нескольких часов на вопросы конгрессменов. Она - один из ключевых свидетелей происходившего в штабе и в Белом Доме, и именно поэтому люди Мюллера очень хотели бы с ней пообщаться на сей счет. Она находилась в эпицентре очень многих событий".
Хоуп Хикс стала четвертым человек, назначенным на эту должность, и ушедшим позднее в отставку. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал на этом посту всего 10 дней.