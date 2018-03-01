Блэр: "Нужно спросить британцев"

Тони Блэр: "Важный момент во всем этом — невозможно заново провести референдум. Но можно же обратится к британцам, у которых есть право на окончательный ответ по вопросу соглашения о выходе из ЕС. Но об этом заявлено не было. Эту сделку рассмотрит парламент. Я думаю, что им будет трудно прийти к согласию. Если этого не произойдет, то проект соглашения нужно направить на рассмотрение британцев и позволить людям принять окончательное решение".

Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы", было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия.

Тони Блэр: "Единственная причина, по которой говорят, что Белфастское соглашение больше не работает либо нежизнеспособно — а в это соглашение, конечно, можно, вносить изменения, если есть желание его исправить, — но они так говорят, потому что они готовы отказаться от всего, что становится препятствием для "брексита", даже если из-за этого мирный процесс в Северной Ирландии окажется под угрозой. Это абсолютно безответственная позиция".

На переговорах с председателем Европейского совета Дональдом Туском в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила обзятельства британского правительства "по недопущению введения жесткой границы между Северной Ирландией и Республика Ирландия".