Сотни жителей Словакии, потрясенные убийством известного журналиста Яна Куцяка, вышли на улицы Братиславы для участия в манифестации против коррупции. Куцяк в течение последних трех лет вел активные расследования финансовых афер, в которых, по некоторой информации, были замешаны известные политики и члены правительства. А в последнее время он изучал связи словацких политиков с итальянской мафией.
Словаки против мафии
Сотни жителей Словакии, потрясенные убийством известного журналиста Яна Куцяка, вышли на улицы Братиславы для участия в манифестации против коррупции.
Словаки против мафии
"Я считаю, что все это хорошо показывает, насколько далеко зашла мафиозная и коррупционная ситуация в нашей стране. Этого достаточно. Это последняя капля", - говорит участник манифестации.
Тела Яна Куцяка и его невесты нашли в селе Велка Мача в понедельник. Как сообщается, полиция уже задержала подозреваемого в убийствах.
Петер Вацок, бывший следователь:
"Они уже получили предварительную информацию, но нужно провести тщательную экспертизу - анализ ДНК, отпечатков пальцев и другие детали. Все надо основательно проверить и сравнить".
Убийство журналиста Яна Куцяка повлекло за собой отставку министра культуры страны. Между тем оппозиционные политики требуют отставки главы МВД и начальника полиции. Как стало известно, в прошлом году журналист жаловался в полицию на угрозы в свой адрес и утверждал, что правоохранительные органы не предпринимают никаких мер.