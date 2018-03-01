Словаки против мафии

Сотни жителей Словакии, потрясенные убийством известного журналиста Яна Куцяка, вышли на улицы Братиславы для участия в манифестации против коррупции. Куцяк в течение последних трех лет вел активные расследования финансовых афер, в которых, по некоторой информации, были замешаны известные политики и члены правительства. А в последнее время он изучал связи словацких политиков с итальянской мафией.