Словакия: обыски и аресты в рамках дела об убийстве репортера

В рамках расследования дела об убийстве словацкого репортера Яна Куцяка и его невесты полиция задержала семь человек. Операция прошла в области Земплин на востоке Словакии. Среди взятых под стражу - итальянский бизнесмен Антонио Вадала и два его близких родственника. Именно о Вадале Куцяк писал в своем последнем материале. Вадалу подозревают в связях с базирующейся в Калабрии организованной преступной группировкой "Ндрангета".