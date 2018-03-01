В рамках расследования дела об убийстве словацкого репортера Яна Куцяка и его невесты полиция задержала семь человек. Операция прошла в области Земплин на востоке Словакии. Среди взятых под стражу - итальянский бизнесмен Антонио Вадала и два его близких родственника. Именно о Вадале Куцяк писал в своем последнем материале. Вадалу подозревают в связях с базирующейся в Калабрии организованной преступной группировкой "Ндрангета".
Словакия: обыски и аресты в рамках дела об убийстве репортера
Среди задержанных - итальянский бизнесмен, о котором писал журналист
Словакия: обыски и аресты в рамках дела об убийстве репортера
"Правоохранительные органы уже проводят обыски в домах в целом ряде мест. Запланированы и другие обыски. Мы ожидаем, что будут задержаны десять человек. Затем нами будут предприняты дальнейшие шаги", - заявил глава полиции республики Тибор Гашпар.
Основная версия убийства - профессиональная деятельность Куцяка. Он вел журналистское расследование, касающееся деятельности "Ндрангеты" в Словакии и связей группировки с властными структурами. Потрясенные гибелью репортера сотни жителей Братиславы провели акцию протеста против коррупции. После новости о громком убийстве свои посты покинули помощница словацкого премьера Мария Трошкова и секретарь Государственного совета безопасности Вилиам Ясань. Об отставке объявил и министр культуры Словакии Марек Мадярич.