Наивысший уровень тревоги присвоен Шотландии британской метеослужбой.
Цвет снежной тревоги в Шотландии - красный
В связи с метеоусловиями наивысший уровень присвоен Шотландии потому, что обильный снегопад может угрожать жизни. Морозы в Европе на несколько нарушили ее размеренное существование.
Цвет снежной тревоги в Шотландии - красный
Там обильный снегопад накануне ночью уже вызвал хаос на дорогах и железнодорожных путях. Доставка топлива на заправки и в жилища осуществляется с помощью экстренных служб.
Речь идет уже не о сложных погодных условиях. а о тех, что угрожают жизни. Происходящее не имеет прецедентов. Закрыты и аэропорты, расположенные в этой части страны.
Холод который принесли морозные воздушные массы из Сибири, заставляют Европу и европейцев ежится. Каналы в Амстердаме, как и во времена Брейгеля, превратились в катки.
У побережья Дании рыболовецкое судно было сдавлено льдами, капитана и экипаж удалось спасти.
Синоптики обещают, что теплый воздух и плюсовые температуры вернутся на континент уже в эти выходные.