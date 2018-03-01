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Пучдемон берет самоотвод

Экс-лидер Каталонии предложил вместо себя альтернативного кандидата на пост главы правительства региона

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Пучдемон берет самоотвод

Пучдемон берет самоотвод
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Карлес Пучдемон отказался от руководства Каталонией и предложил вместо себя альтернативного кандидата на пост главы правительства региона.

"Я прошу председателя парламента Каталонии не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя Женералитета. Я объявляю, что группа "Вместе за Каталонию" предлагает депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост", - сообщил экс-лидер Каталонии.

Пучдемон бежал в Бельгию в октябре прошлого года. На территории Испании действует ордер на его арест. Прокуратура обвиняет политика в мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.

Ранее председатель правительства Испании Мариано Рахой призвал выбрать нового каталонского лидера, у которого нет сложностей с правосудием. Но пока не складывается...

Жорди Санчес - каталонский депутат и бывший лидер организации "Национальная каталонская ассамблея", которая ратует за выход региона из состава королевства. Политик проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу; Санчес был заключен под стражу в октябре прошлого года.

Агентства • AFP, RWS, TASS

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