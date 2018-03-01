Москва ответит на любое применение ядерного оружия против России и ее союзников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию. Он, в частности, сообщил, что в конце 2017 года Россия провела успешные испытания целого ряда вооружений. В частности, разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО.
В России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка
Такая энергоустановка может быть помещена в крылатую ракету и неуязвима для ПРО и ПВО. Об этом сообщил президент Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию РФ
В России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка
По его словам, ядерная энергетическая установка "размещается в корпусе крылатой ракеты, типа нашей новейшей ракеты Х101 воздушного базирования или американского Томагавка, но при этом обеспечивает в десятки раз, в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной".
По словам Путина, у ракеты - неограниченный радиус действия и непредсказуемая траектория полета, а потому она является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Призвав зарубежных коллег не "жить прошлым" и не разжигать международные конфликты, он все же отметил, что такого оружия ни у одной страны мира пока нет. Зал отреагировал бурными аплодисментами.