В России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка

Москва ответит на любое применение ядерного оружия против России и ее союзников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию. Он, в частности, сообщил, что в конце 2017 года Россия провела успешные испытания целого ряда вооружений. В частности, разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО.