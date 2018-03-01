Спорт и цифровой мир

Многие спортивные организации создают так называемые хабы, где обмениваются идеями и ставят на поток разработки цифровых ноу-хау. И Всемирный конгресс мобильной связи, проходящий в Барселоне - тому лучшее доказательство.

Говорит Элли Норман, директор по маркетингу F1: "В этой новинке мы предлагаем будущему пользователю самому выбрать их любимого пилота, который окажется за рулем болида во время гонки, мы даем возможность испытать все ощущения, которые свойственно переживать во время подобных состязаний.

Подобные аппараты можно будет увидеть в будущем в центрах досуга крупных городов.

По словам Кристины Гинер, журналистки euronews, "это один из способов хорошо провести время, отдавая его хобби и пристрастию, популярность Formula 1 у поклонников только растет".

Футбольный клуб города, знаменитая "Барса" - один из самых популярных у поклонников этого вида спорта, которые подписаны на него в социальных сетях. И сегодня "Барса" готова предложить своим болельщикам испытать новые эмоции и ощущения.

Рассказывает директор по инновациям FC Barcelona Хавьер Собрино:"Нам в этом смысле чуть проще, у нас и так много болельщиков, во всяком случае, мне неизвестно, чтобы так же хотели привязаться к какому-нибудь банку, потому что спорт - это прежде всего оглушительный и первозданный эмоциональный опыт и чувственное переживание происходящего".