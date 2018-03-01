Марин Ле Пен обвиняется в распространении насилия

Марин Ле Пен вменяется в вину публикация в декабре 2015 года в своем микроблоге в Твиттере фотографий, демонстрирующих осуществляемые боевиками "Исламского государства" казней. В сопровождающем фото тексте Ле Пен объяснила, что публикует это в ответ на параллель, проведенную журналистом Жан-Жаком Бурденом между "Исламским государством" и партией "Национальный фронт". "Вот что на самом деле "Даешь" - написала она.

"Мне предъявлено обвинение за то, за что в других странах меня представили бы к медали! - отреагировала на новость Ле Пен. В январе подобное обвинение было предъявлено еще одному члену партии Жильберу Коллару.

Максимальное наказание по статье 227-24 Уголовного кодекса Франции "Распространение жестокого содержания, подстрекающего к терроризму и порнографии и посягающего на человеческое достоинство" - до трех лет тюремного заключения и штраф до 75 тысяч евро.

В связи с расследованием, в марте прошлого года Европарламент, депутатом которого является Марин Ле Пен, лишил ее депутатской неприкосновенности. Через 8 месяцев такое решение приняло Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. В ответ лидер "Национального фронат" охарактеризовала эти действия как "явное преследование человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти".